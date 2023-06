Musik Dank Sample: Waalkes übernimmt die Spitze der Single-Charts

Baden-Baden - Ottos Lied "Friesenjung" von 1993 schafft es dank eines Samples der Rapper Ski Aggu und Joost auf Rang eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Bei den Alben klettert die Band Silbermond mit "Auf Auf" in dieser Woche erstmals an die Spitze, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.