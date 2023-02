Chefwechsel Langjährige YouTube-Chefin Susan Wojcicki geht

Katastrophe Mehr als 42.000 Erdbeben-Tote - Türkische Angriffe in Syrien

Die Lage in den Katastrophengebieten stabilisiert sich nur langsam. Den Menschen in Syrien haben die Beben dem Roten Kreuz zufolge «den Rücken gebrochen». Dennoch greift die Türkei dort erneut Ziele an.