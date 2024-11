„Chemie & Pharma am Hochrhein“: Geheimnisvolle Phänomene werden sichtbar

In der neu konzipierten Show des „Science Mobil“-Teams aus Teningen ging es darum, unsichtbare und geheimnisvolle Phänomene mit Hilfe der Physik und Chemie sichtbar zu machen sowie Wissen unterhaltsam und praxisnah zu vermitteln. So sind nun Polarisation, Säuren und Lauge, Thermografie für die Schüler keine Geheimnisse mehr. Mit Hingabe interagierte das „Science Mobil“-Team mit den Gästen. Es zeigte den Kindern nicht nur, dass Chemie Spaß machen kann, sondern auch, wie wichtig sie für ihren Alltag ist. Die vielen interessierten Fragen der Schüler während und nach den Shows förderten auch ihren Wissensdurst in naturwissenschaftlichen Fragen zu Tage.

Franziska Lenski-Herbert und Panagiotis Tsalkatis von der Science und Technologie GmbH zeigen, was Polarisation bedeutet. Foto: zVg/Wirtschaftsregion Südwest

Für Martin Häfele, Vorsitzender des Vereins „Chemie & Pharma am Hochrhein“ sowie Geschäftsführer bei DSM-Firmenich in Grenzach, hat dies eine hohe Bedeutung. „Mit dem Science Mobil am Hochrhein treten wir in Verbindung mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort und zeigen, dass Chemie Teil von uns ist. Wir möchten die junge Generation für die Wissenschaft begeistern und mit den Erlebnistagen eine Brücke dorthin bauen.“