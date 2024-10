Chemie und Pharma am Hochrhein: Mit Theater den Nachwuchs locken

Vorstellung der Berufe und Austausch

Dann kamen mögliche Berufe ins Spiel: Als Vertreter des Vereins Chemie und Pharma am Hochrhein stellten Evonik-Standortleiter Hermann Becker, Thomas Pietrek, Leiter Aus- und Weiterbildung und Auszubildende der Evonik, sowie Matteo Branzi von RheinPerChemie Berufe ihres Unternehmens vor und kamen darüber mit den Schülern ins Gespräch. Eindruck bei den Gästen hinterließ auch der Turbolöscher der Werkfeuerwehr, den Evonik zum Abschluss auf dem Werksgelände in Aktion präsentierte.

In der Realschule Grenzach nutzten rund 65 Schüler die Gelegenheit, mit Auszubildenden von DSM und Roche Pharma ins Gespräch zu kommen. Gregor Böhler, HR Country Lead Germany DSM-Firmenich, und DSM-Ausbildungsleiter Thomas Wiedenbauer stellten dabei Berufe ihres Unternehmens, etwa den des Chemikanten, vor. Sie erläuterten, wie die ersten Wochen der Ausbildung gestaltet werden und wie eine Praktikumsbetreuung aussieht. Auch Marc Mattes, Head of Innovation Center of Excellence, und Fatima Schuler, Lead Young Talent Programs, beide bei Roche Pharma, stellten Ausbildungsmöglichkeiten vor und schilderten, wie die Azubis von Anfang an ins Unternehmen integriert würden.

Warum als Verein Nachwuchsgewinnung fördern?

„Der Verein Chemie und Pharma hat einen besonderen Charakter“, wird Martin Häfele, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer der DSM Nutritional Products GmbH in Grenzach-Wyhlen, in der Mitteilung zitiert. Der Zusammenschluss regionaler Vertreter der Chemie- und Pharmaindustrie mit Landkreisen, Kommunen, Verbänden und Gewerkschaft mit dem Ziel des Dialogs sei einzigartig in Deutschland. Dieses Potenzial wolle man weiter nutzen, um Lösungen für dringende Fragen in der Region zu finden. So habe es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, „gemeinsam den Pool an Fachkräften und Auszubildenden am Hochrhein für die Branche aufzufüllen“.