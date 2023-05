Chilbi in Neuenweg Rummel mit Hüpfburg und Sektstand

Der Pfingstanlass war wieder ein Anziehungspunkt, ein geschätzter Treffpunkt für die Menschen nicht nur aus dem Kleinen Wiesental, sondern aus dem gesamten Landkreis Lörrach und sogar den benachbarten Kreisen Breisgau -Hochschwarzwald und Waldshut-Tiengen.

Besucher fachsimpeln mit den Händlern

Man tauschte Neuigkeiten aus, fachsimpelte mit den Händlern über deren Angebot oder ließ es sich bei einem Getränk und einer schmackhaften Stärkung von den „Chilbi-Wirten“ der örtlichen Vereine Skiclub, Belche-Buure und Köhlergeister sowie vom „Rosenstüble“ gut gehen, auch im Festzelt am oberen Ende des Neuenweger Chilbi-Areals.

So kamen dann alle auf ihre Kosten am besonderen Pfingstanlass in Neuenweg – der große Einsatz der Organisatorinnen wurde belohnt.

Es kam gut an, dass die beiden Frauen dem Familienaspekt Rechnung trugen mit Hüpfburg und Kinderschminken.

Einziger Wermutstropfen war in diesem Zusammenhang die Tatsache, so Anna Dießlin, dass der Betreiber des Kinderkarussells nicht erschien. Bei den älteren Besuchern kam die stark frequentierte Wein- und Sekttheke bestens an. Mit den Neuerungen habe man die Attraktivität der schon seit über 100 Jahren von der weit verzweigten Familie Dießlin organisierten Veranstaltung steigern können, sagten die Schwestern Anna Dießlin und Sophia Vollmer zufrieden.

Flohmarkt kam ebenfalls bestens an

Als Zusatzevent gab es auch in diesem Jahr einen Floh-und Trödelmarkt, der im Neuenweger Weideschuppen von einem privaten Veranstalter organisiert wurde und der ebenso ein schöner Erfolg war.