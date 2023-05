Chilbi in Neuenweg Viele Attraktionen auf dem Dorfplatz

Nachdem ihr Onkel Dirk Dießlin 2021 überraschend verstarb, habe sie sich mit ihrer Schwester in der Verantwortung gesehen, die Veranstaltung im Heimatdorf am Leben zu erhalten und gleichzeitig die Familientradition in der Organisation weiter zu pflegen – obwohl sie seit einigen Jahren sowohl beruflich als auch privat am Kaiserstuhl daheim ist, sagt Anna Dießlin.

Lange Familientradition

Mit ins Boot nahmen die beiden Schwestern wie in den Jahren vor Corona nicht nur die Familie, sondern auch die Vereine aus dem Dorf. Und das wird auch dieses Jahr so sein. „Die Wetterprognosen sind günstig, und wir gehen zuversichtlich in eine Veranstaltung, die seit Jahrzehnten immer am Pfingstmontag die Menschen zahlreich anlockt“, sagt Anna Dießlin. Und weist auch darauf hin, dass es die „Neuenweger Chilbi“ schon über 100 Jahre gibt.