Chilbikonzert in Zell: Abschied von Markus Goetz

Auf das „gute Miteinander“ blickt er gerne zurück; auf das Neue freut er sich. Der Nachfolger von Goetz wird im Lauf des Konzertes vorgestellt. Der Name wurde bisher noch nicht preisgegeben. Aber soviel wird verraten: männlich und in der Blasmusik gut bekannt und verortet.

Der Konzert beginnt um 20 Uhr mit einem Auftritt von „Game of Tones“. Das von Goetz gegründete Nachwuchsorchester wird mittlerweile von Ralf Klauser dirigiert. Der dritte und letztes Teil des Abends erinnert an „Die wilden 80er“. Zu hören sind unter anderem „Africa“ von Toto und die „80er Kult(Tour)“ von Thiemo Krasse. Freunde des Gesangs dürfen sich auf die Sopranistin Agnes Waibel freuen. Geboren in Schopfheim, gastiert Waibel in ganz Europa. In Zell wird sie „I dreamed a dream“ und „Flashdance – What a feeling“ präsentieren.