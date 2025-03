Chinesischer Volkskongress KI, Konsum, Konjunktur – Chinas Schlachtplan im Handelskrieg

Die Schlinge um den Hals der exportgetriebenen Wirtschaft wird im Welthandel immer enger. Ministerpräsident Li Qiang sprach von Veränderungen wie sie "in einem Jahrhundert nicht zu sehen waren". Mittlerweile verlangt US-Präsident Donald Trump 20 Prozent Zölle auf chinesische Waren, auch andere Länder schützen sich vor billigen Produkten aus Fernost. "Kein Land sollte sich einbilden, dass es China unterdrücken und parallel gute Beziehungen zu ihm halten kann", warnte Außenminister Wang Yi. So will sich Peking wappnen:

Mit Konsum und mehr sozialer Sicherheit

In einem Handelskrieg kann die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht darauf bauen, dass Exporte allein den Wirtschaftsmotor antreiben. Trotz aller Unwägbarkeiten setzte sich die Partei für 2025 erneut ein ambitioniertes Wachstumsziel von "rund fünf Prozent".