Chöre in Basel Fest des Gesangs und der Begegnung

Mitsingen und Zuhören

Die folgenden Tage sind mit Konzerten in Basel und der Region vollgepackt. Singfreudige kommen am Festival jedoch genauso auf ihre Kosten wie jene, die das Zuhören bevorzugen. Auf dem Chorschiff gibt es neu die Möglichkeit, gemeinsam mit den Chören aus Israel, Belgien und der Schweiz zu singen. Kulturell Interessierte können im Stadtcasino die Musikkulturen von Georgien, den Philippinen und Finnland kennenlernen. Im Foyer Public des Theaters Basel gibt es Mitsingveranstaltungen für die ganze Familie.

Am Samstagnachmittag treten mehr als 1000 Jugendliche beim „Singe uf dr Strooss“ auf fünf Open-air-Bühnen in der Innerstadt auf. Das Festival schließt am Sonntag mit dem Schlusskonzert im Stadtcasino. Mit dem neuen Programm EJCF Atelier wird der Austausch unter den Jugendlichen aus verschiedenen Schweizer Sprachregionen gestärkt. 23 Chöre bilden sich unter der Leitung international bekannter Koryphäen zu Themen wie Choreografie, Body Percussion und Schweizer Volkslieder weiter. Die Ergebnisse ihrer Arbeit kommen am Samstagabend zur Aufführung.

220 Jugendliche erarbeiten zudem, unter Anwesenheit des lettischen Komponisten Ēriks Ešenvalds, die Multimedia-Symphonie „Nordic Light“ für Chor, Orchester und vorab aufgezeichnete Ton- und Videoprojektion und bringen das Werk im Stadtcasino zur Schweizer Erstaufführung.

Der Vorverkauf für das „Fulminante Chorspektakel“ und das „Gala-Dinner mit Chorical“ auf dem Chorschiff läuft bereits. Für alle anderen Konzerte startet der Vorverkauf am Samstag, 25. März.

Weitere Informationen gibt es auf der Seite www.ejcf.ch.