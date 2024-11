Chorkonzert in Maulburg: Von den Beatles bis zu Cohen

Nach dem Eröffnungslied „Love shine a light“ begrüßte der Vorsitzende Christian Olivieri die Anwesenden und stimmte humorvoll und mit zusätzlichen Informationen zu den einzelnen Liedern auf den Abend ein. Der Funke zwischen den Sängern und dem Publikum sprang sehr schnell über, und viele wippten und klatschten begeistert mit. Großen Anteil daran hatten der Dirigent und Pianist in Personalunion – Johannes Henning – und Christian Renk, der mit seinem Perkussionsinstrument Cajun gekonnt rhythmische Akzente setzte. Beim Doors-Song „Riders on the Storm“ – a-cappella präsentiert – wehte ein etwas mystisches Flair durch die Reihen, ehe der bunte Musik-Mix aus mehreren Jahrzehnten stimmungsvoll fortgesetzt wurde. Einen ersten Höhepunkt des Abends bildete der Welthit „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Gleich anschließend wurde das Publikum eingeladen, zwei bekannte Titel kräftig mitzusingen. Vor „The Lion sleeps tonight“ wurde Johannes Henning zum Probenleiter für alle Anwesenden, denn die Sänger sangen erst ihre jeweiligen Stimmen bei „Wimoweh“ vor, ehe die anwesenden Männer und Frauen in ihren unterschiedlichen Melodieführungen mitsangen. Etwas einfacher war das bei dem Beatles-Song „A Hard Day’s Night“, bei dem das Publikum ebenfalls begeistert einstimmte.