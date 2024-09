Chrischona-Gemeinde Rheinfelden: Hannah Renz wird Jugendreferentin

Hannah Renz wird erste Jugendreferentin in der Chrischona-Gemeinde Rheinfelden. Die 24-Jährige ist am Sonntag im Gottesdienst vorgestellt und eingesegnet worden. Renz stammt aus Holzgerlingen und hat ihr Abitur in Böblingen gemacht. Danach studierte sie vier Jahre lang Musik und Theologie in St. Chrischona in der Schweiz, bevor sie ihr Studium mit dem Bachelor of Arts abschloss.