Christel Benz aus Höllstein wird 80 Schon in jungen Jahren wollte sie Künstlerin werden

Als jüngste von drei Töchtern der Holzener Hirschen-Gastwirtsfamilie Anna und Adolf Sturm wurde die Jubilarin am 10. Juni 1943 im heutigen Kanderner Stadtteil Holzen geboren, wuchs dort auf und erlebte gern von Kindesbeinen an die vielen Verbindungen der Menschen auf dem Lande und in der Gastwirtschaft der Eltern.

Gaststätte übernehmen

Deren Wunsch war es, dass die jüngste Tochter nach der Schulzeit die Gaststätte übernimmt. Deshalb lernte sie erst einmal das Restaurantfach. Allerdings, so erzählt Benz, habe es ihr nie gelegen, tagsüber in der Landwirtschaft oder in den Reben zu arbeiten und am Abend dann in die Gaststätte zu wechseln. „Ich habe durch die Kontakte zum Lörracher Künstler Paul Hübner, der mich als Lehrer in der Holzener Schule geprägt und zur Kunst geführt hat, schon in sehr jungen Jahren das Ziel, kunstschaffend zu werden, ins Auge gefasst“, sagt Benz.