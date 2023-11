Christies: Mark Knopfler versteigert Gitarrensammlung

Für Musikfans spannend, aber dennoch nicht ganz so wertvoll, ist eine "Standard '59 Reissue" aus dem Jahr 1983. Knopfler spielte sie im Studio, als er für das legendäre Dire-Straits-Album "Brothers In Arms" den Titelsong und den Hit "Money For Nothing" aufnahm. Er nutzte die Gitarre auch auf der anschließenden Tournee und beim "Live Aid"-Konzert, bei dem die Dire Straits gemeinsam mit Sting auftraten. Mit einem Schätzwert zwischen 10.000 und 15.000 Pfund (ca. 11.500 bis 17.200 Euro) ist das Instrument vergleichsweise günstig.