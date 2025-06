Christopher Street Day Scharfer Protest gegen Absage aus dem Bundestag an CSD

Wegner kommt zum CSD

Der Berliner Christopher Street Day ist dieses Jahr für den 26. Juli geplant. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte seine Teilnahme ausdrücklich zu. "Berlin ist die Stadt der Vielfalt und der Toleranz", sagte Senatssprecherin Christine Richter. "Der CSD ist eine sehr bedeutsame Veranstaltung in Berlin. Der Regierende Bürgermeister wird wie in den vergangenen Jahren auch am CSD teilnehmen." In Berlin werde die Regenbogenfahne regelmäßig gehisst, sagte Richter. "Auch am Roten Rathaus, auch in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters."

Der CSD wird im Sommer in vielen Städten begangen. Er erinnert vom Namen her an Aufstände der queeren Community in der Christopher Street in New York von 1969. Er steht für die Gleichstellung queerer Menschen.