Cineplex Lörrach: Im Kinosaal fällt das Sommerloch aus

Überraschungserfolge gibt es auch im Arthaus-Segment zu vermelden: So haben die beiden Dramen „The Zone of Interest“ und „Anatomie eines Falles“ – beide mit der in diesem Jahr für den Oscar als Bester Hauptdarstellerin nominierten deutschen Schauspielerin Sandra Hüller in der Hauptrolle – ebenfalls viele Besucher angelockt. „The Zone of Interest“, dessen Geschichte am Rande des Konzentrationslagers Auschwitz spielt, erwies sich gar als bisher erfolgreichster Arthaus-Film des Jahres – auch in Lörrach.