Club-WM "Hey Jobe" - Bellingham wird schnell zum Faktor im BVB-Spiel

Mahner Kovac rüffelt Bellingham

Auch bei Bellingham nicht, wie Trainer Niko Kovac anmerkte. Allerdings lief das Top-Talent nicht zu wenig, sondern eher in den falschen Momenten. "Er hat zu oft die Position nicht gehalten", rüffelte der Coach seinen prominenten Zugang. Allerdings, so merkte Kovac an, sei Bellingham ja auch noch nicht lange da. Weil er deshalb die Abläufe noch nicht verinnerlicht haben könne, hatte Kovac beim 0:0 gegen Fluminense Rio de Janeiro im ersten Spiel noch auf ihn verzichtet - zumindest in der Startelf.

Nun aber kam Kovac nicht mehr an ihm vorbei. Von Beginn an hatte Bellingham ihn mit seiner Fitness und seiner Präsenz beeindruckt. Das Mittelfeld mit ihm auf der offensiveren Achter-Position und Felix Nmecha auf der Sechs neben Pascal Groß funktionierte besser als mit Marcel Sabitzer und Karim Adeyemi zuvor gegen Fluminense. "Man hat schon gesehen, dass wir da viel Qualität auf dem Platz haben. Das ist die Zukunft dieses Clubs", sagte Kovac auch.

Mittelfeld mit Nmecha und Bellingham funktioniert besser

Schwer vorstellbar, dass es in diesem Bereich im letzten Gruppenspiel gegen HD Ulsan wieder eine Veränderung gibt. Entsprechend glücklich war auch Nmecha. "Ich hatte ein gutes Gefühl mit ihm", sagte der deutsche Nationalspieler. "Er ist ein sehr guter Spieler. Er hat viel Potenzial. Und ich hoffe, dass wir zusammen gute Momente in diesem Verein haben werden."