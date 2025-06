Club-WM Kompanys Rotations-Logik muss gegen Flamengo aufgehen

Die Turnierveteranen Müller (35) und Neuer (39) zweifeln kein bisschen am weiteren Bayern-Weg in Amerika. "Was hier passiert ist, hat keine Relevanz", versicherte Müller: "Ich weiß, dass so eine K.o.-Runde immer ein Spiel mit dem Feuer ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir noch einige Zeit hier sind."

"Die großen Spiele machen wir dann"

Auch Neuer blickt "sehr positiv" Richtung voraus. "Wenn wir so weiterspielen wie in der zweiten Halbzeit, wird das ein sehr gutes Turnier." Jetzt gehe es in die K.o.-Runden - "und diese großen Spiele, die machen wir dann".

Müller, für den auf seiner Abschiedstour ab jetzt jede Partie tatsächlich die allerletzte als Bayern-Profi sein könnte, erinnerte mit seiner großen Erfahrung aus Nationalmannschafts-Zeiten an das wacklige "Algerien-Spiel bei unserem glorreichen WM-Sieg" 2014 in Brasilien. Nur mit viel Mühe kam man damals im Achtelfinale gegen den Außenseiter weiter. Bei jedem Turniersieger gebe es zwischendrin Momente, "wo es mal eng wird und nicht alles optimal läuft".

Bevor Kompany Charlotte auf Nimmerwiedersehen verließ, machte er noch eine Kampfansage. "Die erste Turnierphase ist vorbei, die zweite startet. Und das ist eine neue Geschichte. Wir gehen voll rein in das Spiel gegen Flamengo."