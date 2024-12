Clubkultur "Vatikan der Partywelt" - Das Berghain wird 20

Berghain trotzt dem drohenden Clubsterben

Gemessen am vielerorts drohenden Clubsterben - etablierte Läden wie die "Wilde Renate" oder das "Watergate" in der Hauptstadt machen dicht - sind die 20 Jahre Berghain ein stattliches Alter. Zumal die in der Schwulenszene liegenden Wurzeln noch länger zurückreichen: So gab es den Vorgängerclub "Ostgut" und vorher schon die "Snax"-Partyreihe.

Aktuell ereilt die deutsche Hauptstadt die große Sorge, als Partymetropole sang- und klanglos unterzugehen - sinkende Besucherzahlen, steigende Kosten und fehlende Staatshilfen bedrohen die Zukunft der Szene, wie die Berliner Clubcommission kürzlich mitteilte.