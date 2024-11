Clubsterben Der drohende Untergang des Nachtlebens

Besucherrückgang und Bürokratie stören das Business

Andere Worte findet der Bundesverband deutscher Discotheken und Tanzbetriebe (BDT im Dehoga Bundesverband). "Ich kann ein akutes Discosterben so nicht bestätigen", sagt Referentin Aurélie Bergen. Die Branche kämpfe aber mit großen Herausforderungen: "immer wieder steigende Gema-Gebühren, allgemein zunehmende Bürokratie, die Auswirkungen des Mindestlohns, veraltete, starre Vorgaben bei der Arbeitszeit".

Außerdem deckten Streamingdienste und soziale Netzwerke Angebote ab, die früher als Alleinstellungsmerkmal von Discos galten. Gemeint sind etwa Spotify oder die Dating-App Tinder. Obendrein ziehen auch einmal im Jahr stattfindende Partys in Scheunen, auf Wiesen oder in Gemeindehallen Gäste ab. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden.

Bei alledem lohnt ein Blick auf die Kernzielgruppe von Clubs: die 18- bis 25-Jährigen. Natürlich gehen auch 30-, 40-, 50-Jährige tanzen, ja, auch manche 80-Jährige. Doch das typische Clubgänger-Alter ist Anfang zwanzig.

Damit wären wir bei der mit vielen Vorurteilen versehenen Generation Z: Die sogenannte Gen Z meidet Stress, ernährt sich gesund, hat weniger Sex, schläft genug. Ihre neue Mitternacht ist angeblich 21 Uhr. Zum Teil sind die Klischees wissenschaftlich belegt: Die Jungen von heute trinken tatsächlich deutlich weniger Alkohol als frühere Generationen.

Ist die Generation Z schuld?

Förderlich für exzessives Ausgehen sind solche Lebenseinstellungen kaum. "Partys sind heute nicht mehr die vornehmlich nächtlichen, lang erwarteten Ausschweifungen, um neue Bekanntschaften zu machen", sagt Sandra Onofri von der Kommunikationsagentur Havas. Feiern gehen sei keine Wochenendpflicht mehr, sondern nur noch eine Option von vielen.

Havas erstellte dieses Jahr als Agentur für Markenberatung den auf Tausende Teilnehmer gestützten Trendreport "Is the Party Over?". Demnach hat der beschleunigte Zuwachs von Home-Entertainment-Programmen, Lieferdiensten und Online-Zusammenkünften während der Lockdowns nachhaltig die Vorstellung vom Partymachen beeinflusst.

Kontrolle behalten ist wichtig

Eine Mehrheit der Befragten der Generation Z bleibt am Wochenende gern zu Hause. Die meisten feiern lieber bei sich oder bei Freunden als in Clubs. Viele ziehen Partys vor, bei denen sie auf Freunde und Bekannte treffen anstatt auf Unbekannte. Für mehr als die Hälfte ist die Vorbereitung auf die Party, also das Aufbrezeln, genauso wichtig wie die Party selbst.

Rund drei Viertel der Befragten glauben, dass es wichtig sei, die Kontrolle zu behalten, sich nicht in der Öffentlichkeit danebenzubenehmen (beispielsweise betrunken). Berichte über Terroranschläge, sexuelle Übergriffe in Clubs sowie über Drinks, in die K.-o.-Tropfen geträufelt wurden, haben das Bewusstsein für Sicherheit erhöht.

Individualisiertes Feiern und Lust auf Komfort liegen also bei denen im Trend, die die Zukunft bestimmen: Aus Fomo ("Fear of missing out"), der Angst, etwas zu verpassen, soll Fogo ("Fear of going out") geworden sein: eine gewisse Furcht davor, wie in alten Zeiten auszugehen.