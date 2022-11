Elle King und The Black Keys spielten den legendären Song "Great Balls of Fire" zur Erinnerung an Sänger Jerry Lee Lewis, der am 28. Oktober gestorben war. Der 87-jährige Rock'n'Roll-Star, der auch Country-Hits wie "Another Place Another Time" oder "Would You Take Another Chance on Me" veröffentlichte, war kürzlich in die "Country Music Hall of Fame" aufgenommen worden.