CNN-Journalistin Blick durch "Fenster in die Hölle" von Gaza

Wenige Meter entfernt liegt ein nicht einmal zwei Jahre alter Junge mit furchtbaren Wunden im Gesicht. "Er weiß nicht, dass seine Eltern und Geschwister getötet wurden", berichtet Ward. Als ein Mediziner gekommen sei, der wie sein Vater ausgesehen habe, habe er "Vater, Vater, Vater" geschrien, erzählt die Tante des Kleinen. Er ist noch zu jung, um den Horror um sich zu begreifen. Neben ihm liegt eine Studentin, deren rechtes Bein amputiert wurde. Vor zehn Wochen noch habe sie an der Universität Ingenieurwissenschaften studiert, schildert Ward.

Humanitäre Katastrophe

"Die Welt hört uns nicht zu", beklagt die junge Frau. "Niemand kümmert sich um uns". Hilfsorganisation beklagen seit Wochen das Leiden der Zivilbevölkerung. Die meisten Krankenhäuser in dem abgeriegelten Küstengebiet funktionierten nicht mehr, es gebe nicht genug Lebensmittel, oft keinen Strom, Kinder würden aus Mangel an Trinkwasser verdrecktes Wasser trinken.

"Gaza wird als einer der größten Schrecken der modernen Kriegsgeschichte in die Geschichte eingehen", sagt Ward, bevor sie nach ihrem "Blick in die Hölle" wieder abreist. Ein Privileg, das die Menschen in Gaza nicht haben.