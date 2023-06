Colab Gallery Graffiti-Künstler sind wieder in Weil

Unabhängig von der aktuellen Ausstellung haben die beiden zu einem früheren Zeitpunkt bereits im Rahmen einer Kooperation Wände des unterhalb der Galerie gelegenen Carhartt-Stores gestaltet. Das T-Shirt mit Comic-Motiven ist längst ausverkauft. Nun ergänzen die direkt auf die Wand gesprayten Figuren die Ausstellung um eine weitere Facette, ebenso wie die Tattoos, die sie beide in großer Zahl am Körper tragen und gleich vor Ort auch selbst stechen.

Vergängliche Werke

Nach wie vor gibt es Graffiti-Künstler, die ihr Werk für einen limitierten Zeitraum direkt auf die weißen Galeriewände sprühen. Einer von ihnen ist der französische Sprayer Poch aus Rennes, dem man hier, nur zwei Tage vor Ausstellungsbeginn, beim Arbeiten über die Schulter schauen kann. Zu erkennen ist er an seinem typografischen Stil mit klassischen Buchstabenverbindungen. Bis heute pflegt der 50-Jährige die ursprüngliche Graffiti-Kunst bei waghalsigen Manövern in verbotenem Gelände oder auf Zügen überall auf der Welt. Seine Aktionen dokumentiert er sorgfältig auf Fotografien. Die Verbotsschilder in verschiedenen Sprachen dienen ihm als Anregung für gemalte Bilder, die er ebenfalls ausstellt.

Denn ihm wie auch den anderen Künstlern der „Public Provocations“ geht es ums Verkaufen, wie man hier und da auch an den Preisschildern sehen kann.

So hat der Brasilianer Muretz, der gerade noch mit schwarzem Filzstift einige Zeichnungen anfertigt, zwar seinen großformatigen Schriftzug vor Ort mit Spraydosen geschaffen. An verschiedenen Stellen sind aber auf Holz gespannte Leinwände zwischen Wand und Farbschicht angebracht. So bleiben bestimmte Teile des Motivs auch beim Überstreichen der Wand erhalten – und können auch erworben werden.

Kunst zum Verkaufen

Mit seinen Schriftzügen in vielen Farben, die auf Holzrahmen aufgezogen die Wand in seiner Ausstellungskoje pflastern, stehe der dänische Künstler SWET für das Ursprüngliche im Graffiti, sagt Winterle. „Ohne Schnick und ohne Schnack“, auch das sei Stil des Hauses.

Der Street-Art-Künstler CMPone aus Dänemark, „ein guter alter Freund“, der mit seinem unverwechselbaren, feinen Strich bereits die Wand der Bar am Eingang der Colab Gallery gestaltet hat, stellt in der aktuellen Ausstellung wieder einige seiner von den Wurzeln des Hip Hop inspirierten Zeichnungen aus, zum Teil in Form einer Wandtapete, die allerdings jetzt noch in breiten Streifen auf dem Boden liegt. 50 Jahre werde der Hip Hop, parallel zu dem sich die Graffiti-Kultur entwickelt hat, in diesem Jahr alt, erinnert Winterle.

Da wegen der Absage eines Künstlers noch Wände frei waren, hat sich Winterle entschlossen, auch eigene Bilder zu präsentieren. In seiner Werkstatt in Ötlingen sind mithilfe überdimensionaler Schablonen Bilder entstanden, in denen er sich mit dem Farbraster beim Vierfarbdruck auseinandersetzt.

Vernissage heute, 10. Juni, 19 bis 22 Uhr, in der Colab Gallery, Schusterinsel 9. Die Ausstellung geht bis November.