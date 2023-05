Cold Cases in Baden-Württemberg Der Fall der verbrannten Toten in Todtnau aus 1997 wird neu aufgerollt

Der Fall hat 1997 in Südbaden für Schlagzeilen gesorgt. Geklärt werden konnte er jedoch bis heute nicht: Am 24. Juli 1997 wurde in der Nähe des Wanderparkplatzes Weißenbach bei Todtnau-Präg (Landkreis Lörrach) von einem Beerensammler in einem frisch gegrabenen Loch eine zum Teil verbrannte Frauenleiche gefunden.