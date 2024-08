"Today is gonna be the day of not getting tickets", schrieb ein Nutzer angelehnt an die berühmten ersten Worte des Oasis-Klassikers "Wonderwall" auf der Online-Plattform X. Eine andere Nutzerin scherzte: "Klar, nur eine halbe Million Leute vor mir in der Warteschlange für Oasis-Tickets, da bin ich sehr optimistisch!" Andere witzelten, die Band habe sich schon wieder aufgelöst, während man in der Warteschlange ausgeharrt habe.

Am Nachmittag war zunächst noch ein sehr begrenztes Kontingent an Tickets für die Konzerte in Großbritannien erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Preiskategorien, wie es auf einer großen Verkaufsplattform hieß. Alle bislang verfügbaren Karten für die beiden Abschlusskonzerte in der irischen Hauptstadt Dublin waren dagegen auf der irischen Website der Plattform bereits vergriffen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass weitere Tickets zu einem späteren Zeitpunkt angeboten werden.