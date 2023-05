Comedian Atze Schröder: "Ich bin einfach schlauer geworden"

Stuttgart - Er fährt mit Fahrrad und Zug, isst vegan und gendert: Der Comedian Atze Schröder beschreibt seinen Lebensstil in den letzten Jahren als "bewusster". "Ich bin einfach schlauer geworden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart lachend. Davon will er auch in seinem Programm erzählen. Doch "missionieren" wolle er nicht.