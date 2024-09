Bünde - Nach der heftigen Kritik an seinen Aussagen über Behindertensport hat Comedian Luke Mockridge den geplanten Start seiner "Funny Times"-Tour abgesagt. Der Tourauftakt an diesem Donnerstag im ostwestfälischen Bünde und die zweite Show am Freitag in Paderborn fänden nicht statt, teilte der Tourneeveranstalter MTS live auf Anfrage mit. Die Absage erfolge "aufgrund der aktuellen Situation". Mockridge habe die Entscheidung selbst getroffen.