„Comedy Haus“ in Weil: Eine breite Palette des Humors

Heiter, aber auchmal nachdenklich

Ana Lucía setzte den Schlusspunkt an diesem Abend, der ebenso heiter wie nachdenklich war. Auch sie ist eine scharfe Beobachterin, stellt aber stets Fragen über sich selbst und den Rest der Welt. Eigentlich hat sie den Anspruch, immer die Beste sein zu wollen, doch dafür will sie nicht nur nett sein. Und da gibt es natürlich noch mehr Hindernisse. Darf man die Notbremse ziehen, wenn ein Mann in der Berliner U-Bahn bewusstlos zusammenbricht? Ist das ein Notfall? Wie ist es, Vater von einem Kind zu sein, ohne dass man davon etwas weiß? So ganz nebenbei erfuhr man, dass sie bis 23 Jungfrau war. Und wofür? Ana Lucía sprach schnell und hinterfragte alles und am meisten sich selbst.

Lautstarkes Klatschen und anerkennende Pfiffe

Sie hat bereits Auftritte im ZDF Fernsehen hinter sich und konnte als gebürtige Münchnerin im vergangenen Jahr den Bayerischen Kabarettpreis als „Senkrechtstarter“ in Empfang nehmen. Die Weiler Zuhörer waren begeistert von ihrem Vortrag und lautstarker Applaus begleitete ihren Abgang.

Ansgar Hufnagel und Peter Spörrer verabschiedeten die Akteure mit einem kleinen Präsent unter lautstarkem Klatschen und anerkennenden Pfiffen der Zuhörer.