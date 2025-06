Comedy-Traumpaar: Pastewka und Engelke setzen gemeinsame Serie fort

"Tatsächlich ist es eine Fortsetzungsgeschichte", sagte Pastewka der Deutschen Presse-Agentur. Erneut gehe es um Maria, eine Buchhändlerin, und Ralf, Besitzer eines Sportgeschäftes. "Am Ende der ersten Staffel sind sie ja zusammengekommen. In "Perfekt Zusammen" müssen wir erleben, ob die beiden auch wirklich gut miteinander können." Prime Video kündigte für die neuen Folgen "unerwartete, skurrile und atemberaubende Situationen" an.

Neue Kapitel für Maria und Ralf

"Perfekt Zusammen" ist der Arbeitstitel des Projekts, das erneut von der btf (bildundtonfabrik) produziert wird, wie Prime Video mitteilte. Pastewka und Engelke sind auch als Executive Producer involviert.