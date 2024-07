Comedy Witzbold ChatGPT - Kann der Chatbot Komiker ersetzen?

Drew Gorenz und Norbert Schwarz von der University of Southern California (USC) in Los Angeles hatten ChatGPT 3.5 mit Schlagzeilen des beliebten US-Satiremagazins "The Onion" gefüttert und aufgefordert, daraus neue Schlagzeilen im Stil der Zeitschrift zu entwickeln.

Anschließend wurden gut 200 Menschen gebeten, die Witzigkeit der Schlagzeilen zu bewerten. Die Quelle kannten sie dabei nicht. Im Mittel wurden ChatGPT-Schlagzeilen für genauso lustig befunden wie die Originale. Von den vier am besten bewerteten Schlagzeilen waren zwei von professionellen Autoren und zwei von ChatGPT erstellt.