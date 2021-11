Comic-Ikonen Happy Birthday - Die Panzerknacker werden 70

Wie viele Panzerknacker es überhaupt gibt, ist bis heute ein Rätsel für Donaldismus-Forscher. Zählungen auf Comicbildern reichen von 5 bis zu 13 verbrecherischen Hunden. So weit, so gut. Dann kommt aber die Mathematik ins Spiel. Denn für so viele Schufte reichen die sechs gängigen Kombinationen ihrer am Pullover meist gut sichtbaren Häftlingsnummern von Zellentrakt 176 eigentlich gar nicht aus. Schon bei Carl Barks war daher ein siebter Knacker folgerichtig nur am Rande sichtbar, so dass man seine Zahl nicht erkennen konnte.