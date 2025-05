Conference League Finalsieg gegen Sevilla: Chelsea feiert Europacup-Titel

Polens Premierminister Donald Tusk hatte in einem Post auf der Plattform X verkündet: "Null Toleranz gegenüber Gewalt auf unseren Straßen!" Er bedankte sich bei der Polizei für ein "entschlossenes Vorgehen gegen Hooligans in Chelsea- und Betis-Trikots in Breslau" und warnte am Mittwoch: "Wenn nötig, wird die Polizei heute noch gnadenloser vorgehen!"