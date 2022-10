Conference League Geduldsprobe für Köln: Nachsitzen beim FC Slovacko

"Wir werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen"

Aufgrund des dichten Terminkalenders vor der WM in Katar gab es keine andere Wahl bei der Neuansetzung. Bereits in der folgenden Woche treten die Kölner (3. November) zum Vorrunden-Showdown daheim gegen Nizza an. In der Bundesliga trifft der FC am 30. Oktober in Köln auf Hoffenheim. "Die Retourkutsche wird dann am Sonntag kommen. Aber wir müssen damit leben, und das Beste daraus machen", sagte Baumgart aus Sorge vor zu geringer Regenerationszeit für seine Profis.