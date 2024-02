Conference League: Trotz Europa-Aus: Jobgarantie für Eintracht-Trainer

"Er macht gute Arbeit und versucht, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Auch wenn das heute ein Rückschritt war", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am späten Donnerstagabend nach dem 1:2 (0:0) gegen das belgische Topteam Union Saint-Gilloise und bekräftigte auf die Frage, ob der Verein mit Toppmöller weitermache: "Na klar."

Krösche: "Müssen ein anderes Gesicht zeigen"

Krösche kritisierte zugleich die Mannschaft für den schwachen Auftritt vor 57.300 Zuschauern, von denen einige nach dem Abpfiff in den Innenraum des Stadions stürmten. "So wie in der ersten Halbzeit können wir nicht Fußball spielen. Wir müssen so selbstkritisch mit uns umgehen, dass das nicht Eintracht Frankfurt international war und nicht das, was wir uns grundsätzlich vorstellen", sagte der 43-Jährige.