Conference League Union-Premiere in Prag: Für Coach Fischer ein Genuss

Der Berliner Fußball-Bundesligist will heute (18.45 Uhr/Nitro) im Sinobo Stadion seine einzigartige Erfolgsgeschichte fortschreiben, die in gut zwei Jahren aus der zweiten Liga in den Europapokal führte.

AUSGANGSLAGE: Für Union Berlin ist es eine Premiere. Als man vor 20 Jahren letztmals international spielte, gab es im damaligen UEFA-Pokal noch keine Gruppenphase. "Genießen" sollten seine Spieler diesen historischen Moment in der Club-Geschichte, meinte Trainer Urs Fischer. Aber dabei bitte schön den sportlichen Erfolg nicht aus den Augen verlieren. Gegen Slavia Prag sind die Eisernen definitiv wieder in der einst so geliebten Außenseiterrolle. Der tschechische Meister hat viel mehr internationale Erfahrung. Mit Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa als weiteren Kontrahenten ist die Gruppe E sehr ausgeglichen. Für die Qualifikation zur K.o.-Phase zählt jeder Punkt.