Lisandro Martínez von Manchester United hatte in der 35. Minute per Kopf für die Albiceleste von Nationaltrainer Lionel Scaloni getroffen. Ecuadors Enner Valencia verschoss in der 61. Minute einen Elfmeter, doch in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Kevin Rodríguez der Ausgleich.

Rekordmeister der Copa América

Dem amtierenden Südamerika- und Weltmeister Argentinien war eine perfekte Gruppenphase ohne Punktverlust und Gegentor gelungen. Mit 15 Titeln ist Argentinien Rekordmeister der Copa América.