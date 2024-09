Corona-Aufbaufonds: EU-Prüfer: Corona-Topf der Staaten zu grün dargestellt

Laut EU-Kommission wurde das Ziel, dass mindestens 37 Prozent der Mittel aus dem milliardenschweren Fördermitteltopf mit dem Namen Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) für Klimamaßnahmen in den EU-Ländern verwendet werden sollen, bereits übertroffen. Allerdings wiesen einige als grün bezeichnete Projekte, in die die von der Kommission verwalteten Mittel fließen sollen, gar keinen direkten Bezug zum ökologischen Wandel auf, kritisieren die Prüfer mit Sitz in Luxemburg in einem Bericht.

In der Praxis werde der Klimabeitrag der Maßnahmen nicht immer im Detail bestimmt. Weiterhin stellten sie fest, dass einige Maßnahmen nicht so ökologisch waren, wie es schien. Insgesamt sei der Beitrag der ARF zur Klimapolitik und zum ökologischen Wandel unklar.