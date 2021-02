Corona-Diskussi Lauterbach: Gesprächstermin mit Flick vereinbart

"Ja, wir werden miteinander sprechen, ganz klar. Das ist schon vereinbart. Wir werden ein erstes Gespräch schon morgen führen", sagte der Mediziner am Mittwoch dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Der Coach des Fußball-Bundesligisten hatte am Sonntag nach Kritik unter anderem an der Reise seines Vereins zur Club-WM in Katar gesagt: "So langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören, auch Herrn Lauterbach." Nach Kritik an seinen Äußerungen bot Flick Lauterbach ein Gespräch an. Es sei vielleicht gut, wenn er mal "unter vier Augen" mit Lauterbach rede, "nicht in einer Talkshow".