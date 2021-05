Corona-Krise Premieren-Feuerwerk - Österreichs Kultur fährt hoch

Auch wenn nur wenige Wochen bis zum Ende der Saison verbleiben, sei es nicht in Frage gekommen, den Vorhang erst nach der Sommerpause wieder zu heben, sagte Burgtheater-Direktor Martin Kusej. "Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer haben uns in den letzten Monaten geschrieben, was Theater für sie bedeutet", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es war klar, dass wir baldmöglichst wieder spielen wollen."

Auch wenn in Österreich wieder vor Publikum gespielt wird, ist nicht alles so wie früher. Die Säle dürfen nur zur Hälfte gefüllt werden. Besucher müssen Masken tragen und nachweisen, dass sie negativ getestet, geimpft oder von Covid-19 genesen sind. Große Wiener Häuser wie das Burgtheater, die Staatsoper und das Konzerthaus bieten ihren Besuchern Virustests vor der Vorstellung an.