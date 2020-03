Corona-Krise Spanien meldet relativ niedrigen Anstieg der Infektionen

Ungeachtet aller Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus ist Spanien weiterhin nach Italien das Land in Europa, das vom neuen Virus Sars-CoV-2 am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Parlament in Madrid billigte deshalb in der Nacht zum Donnerstag einen Antrag der linken Regierung auf Verlängerung des Alarmzustands um weitere zwei Wochen. Im Rahmen dieser dritthöchsten Notstandsstufe ist seit dem 15. März im ganzen Land unter anderem ein strenges Ausgangsverbot in Kraft.