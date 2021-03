Corona-Pandemie Bauwirtschaft trotzt Corona - achtes Wachstumsjahr in Folge

Vor allem der boomende Wohnungsbau treibt die Bauindustrie seit langem an. Zuletzt klagte die Bauindustrie jedoch in der Pandemie über Zurückhaltung bei öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen. Die Lage der Kommunalhaushalte sei stark angespannt, stellte der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) kürzlich fest. "Bund und Länder stehen weiter in der Pflicht, die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in diesem Jahr zu gewährleisten." Der kommunale Investitionsstau bei Straßen und Schulen dürfe sich nicht vergrößern.

Die guten Geschäfte am Bau wecken bei Gewerkschaften Begehrlichkeiten. So kündigte die IG Bauen Agrar Umwelt am Dienstag an, sie werde sich in der im Mai beginnenden Tarifrunde für ein "kräftiges Einkommensplus" einsetzen. "Während viele Branchen stark unter den Lockdowns leiden, laufen die Arbeiten auf den Baustellen seit Beginn der Pandemie auf Hochtouren weiter", erklärte Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt. Für die rund 850 000 Beschäftigten müsse es eine Anerkennung für ihren Einsatz unter erschwerten Bedingungen geben. Zudem müssten Bauarbeiter für die langen Fahrten zu Baustellen eine angemessene Entschädigung erhalten.

