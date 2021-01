Coronavirus-Pandemie Lockdown-Verlängerung lässt Sorgen im Sport wachsen

Kritik an den Bildern aus den Team-Sportarten während der akuten Corona-Phase äußerte zuletzt der frühere Skisprung-Topstar Jens Weißflog. "Wenn ich mir Mannschaftssportarten wie Volleyball, Fußball oder Handball anschaue, wo quasi jedes Tor oder jeder Punkt im engen Zusammensein bejubelt wird: Da habe ich wenig Verständnis dafür", sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Die Top-Wintersportler müssen derzeit ebenfalls auf Fans an den Strecken und Schanzen verzichten. Bei der Vierschanzentournee wird vor leeren Rängen gesprungen, der Biathlon-Weltcup in Oberhof mit acht Wettkampftagen wird in einer abgeriegelten Stadt ausgetragen. Der Thüringer Wintersport-Ort war zuletzt von Ausflüglern überrannt worden und ist nun weitgehend gesperrt.

Der erzwungene Verzicht auf Zuschauer reißt bei Veranstaltern und Clubs große Löcher in die wirtschaftlichen Bilanzen. Zudem fürchtet so mancher Spitzenvertreter einen emotionalen Schaden für die Fanbindung. "Ich habe schon die Sorge und die Angst, dass wir das Bild der Bundesliga vor der Pandemie so nicht mehr sehen werden und die Stadien nicht mehr so voll sind, wie wir es gewohnt waren", sagte jüngst RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

Hart getroffen sind aber auch die tausenden Vereine im Deutschen Olympischen Sportbund, die angesichts des Lockdowns wie eingefroren sind und daher einen wachsenden Mitgliederschwund und sinkendes Engagement im Ehrenamt befürchten. Hinzu kommt, dass eine Reihe von Sportstätten zu Corona-Impfzentren umfunktioniert werden. "Diese Einschränkungen führen zwangsläufig dazu, dass sportliche Aktivitäten noch weiter leiden. Deshalb ist es nicht das, was wir uns wünschen können", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

