Covid-19 Corona: Der Weg von der Pandemie zur Endemie

Welche Maßnahmen gelten momentan noch bundesweit?

Vor allem Maskenvorschriften: In Fernzügen wie ICEs, ICs oder ECs und auch Fernbussen wie Flixbus gilt nach aktuellem Infektionsschutzgesetz noch bis 7. April eine FFP2-Maskenpflicht, für das Zugpersonal reicht eine medizinische Maske. Außerdem müssen FFP2-Masken in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung getragen werden. Bis auf die Arztpraxen muss überall auch ein negativer Test für den Zutritt vorgelegt werden. Auch das gilt alles bis zum 7. April.

Und wie sieht es in den Bundesländern aus?

Die Bundesländer können ihm Regionalverkehr bei Bussen und Bahnen selbst entscheiden, ob und welchen Masken noch getragen werden müssen. Das gilt auch für die Frage, ob sich jemand mit positivem Corona-Test zwingend zu Hause isolieren muss. Bayern und Sachsen-Anhalt haben die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bereits abgeschafft, in Schleswig-Holstein läuft sie zum Jahresende aus. Andere Bundesländer halten an der Pflicht fest oder wollen im Januar neu entscheiden. Von der Isolationspflicht haben sich Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz verabschiedet. Andere lassen mehr Vorsicht walten und wollen bis nach dem Winter warten.

Wie schnell werden die letzten Maßnahmen aufgehoben?

Das könnte theoretisch schnell gehen, praktisch sieht es aber nicht danach aus. Denn dafür müssten sich alle drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP einig sein. SPD und Grüne sind im Gegensatz zur FDP dafür, die bundesweiten Regeln bis zum Frühjahr beizubehalten. Theoretisch könnte die Bundesregierung - wäre sie sich einig - per einfacher Verordnung, ohne dass der Bundestag das Infektionsschutzgesetz noch einmal ändern muss, die Regeln außer Kraft setzen. Darauf wies Buschmann am Dienstag hin.

Warum ist die Pandemie in China derzeit so schlimm?

Nach fast drei Jahren strikter Maßnahmen hat Chinas Führung am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner umstrittenen Null-Corona-Politik verkündet. Seit dem Beginn der Pandemie sah Chinas Strategie vor, das Virus so gut es geht einzudämmen und selbst kleinste Ausbrüche mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantänen zu bekämpfen. Doch konnten die Maßnahmen am Ende gegen die leichter übertragbare Omikron-Variante nicht mehr viel ausrichten. Nun kommen fast alle Chinesen erstmals mit dem Virus in Kontakt. Allein in den ersten drei Dezemberwochen haben sich laut Schätzungen 248 Millionen Menschen in China angesteckt. Wissenschaftler warnen, dass die gewaltige Corona-Welle neue Varianten hervorbringen könnte, die dann auch ihren Weg nach Deutschland finden würden.