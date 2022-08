Covid-19 Genvariante verringert Corona-Sterberisiko deutlich

Veröffentlicht wurde das Ergebnis in der Fachzeitschrift "Frontiers in Genetics". Bei der Variante handelt es sich um "GNB3 TT", die etwa 10 Prozent der Bevölkerung in Europa in sich tragen.

"GNB3 ist ein Gen, welches eine wichtige funktionelle Untereinheit der sogenannten G-Proteine verschlüsselt. Die G-Proteine sind in vielen Prozessen im Körper beteiligt. Unter anderem konnte unsere Arbeitsgruppe in eigenen Vorarbeiten bereits zeigen, dass die in der Studie beschriebene Genvariante eine Aktivierung von Immunzellen zur Folge hat", sagte Studienautorin Birte Möhlendick der dpa.