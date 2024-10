Augsburg - Im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der nächsten Bundestagswahl will CSU-Chef Markus Söder für seine Partei das Agrarministerium beanspruchen. "Eigentlich gehört das Bundeslandwirtschaftsministerium endlich mal wieder in unsere Hand", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.