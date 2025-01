CSU-Winterklausur "Mission Union" - CSU will politische Wende

Gerade in der Migrationspolitik will sich die CSU schlicht noch eine Spur härter und konsequenter geben als die Schwesterpartei - auch wenn Söder und Dobrindt die grundsätzliche Übereinstimmung mit der CDU betonen. Söder sagt aber auch: "Hier werden wir mit harter Hand die Themen in den Fokus rücken."

Demonstrativer Schulterschluss mit Merz

Damit und mit der klaren Absage an Schwarz-Grün ist die Tonalität gesetzt, auch für den Hauptgast am Mittwoch: Dann wird Kanzlerkandidat und CDU-Chef Friedrich Merz in Seeon erwartet. "So viel Gemeinsamkeit war noch nie", lobt Söder schonmal und betont, wie sehr er auch persönlich hinter Merz stehe.

Klar aber ist: Sollte Merz, wie alle Umfragen nahelegen, der nächste Kanzler werden, wird die CSU in der neuen Koalition ein ganz entscheidendes Wort mitreden. Söder hat ja auch schon mehrfach deutlich gemacht, dass er den Koalitionsausschuss als zentrales Entscheidungsgremium sieht - in dem er neben einem Bundeskanzler Merz die wohl gewichtigste Stimme hätte.