Culcha Candela in Schopfheim: Programm für Sommersound komplett

Beim Sommersound-Festival in Schopfheim gibt es nun statt vier sogar fünf Konzertabende: Nachdem bei der Pressekonferenz zum Festival der Act am Freitag, 11. Juli, noch unbesetzt war, teilt der Veranstalter Karo-Events nun mit: Culcha Candela macht mit „Monsta Sommershows 2025“ Station auf dem Marktplatz. Und los geht das Festival nächstes Jahr ebenfalls früher. „Pop & Poesie“ kommen mit der Show „The Power of Love“ am Mittwoch, 9. Juli, in die Markgrafenstadt. Die anderen Bands und Künstler waren schon vor einiger Zeit vorgestellt worden: Revolverheld ist am Donnerstag, 10. Juli, zu hören, Querbeat am Samstag, 12. Juli, und den Abschluss macht Giovanni Zarrella am Sonntag, 13. Juli.