CVJM Weil-Haltingen: Im Einsatz für den guten Zweck

Rund 80 fleißige Helfer waren unterwegs. Ortsansässige Firmen haben ihnen kostenlos Fahrzeuge überlassen, freut sich der CVJM. Die Straßen sind bei der Sammlung in Gebiete aufgeteilt. Sie werden systematisch abgesucht und die Bäume werden zu Sammelstellen gezogen, nachdem festgestellt wurde, zu welcher Adresse sie gehören. Dort wird ein Flyer eingeworfen, so dass das Geld überwiesen werden kann. Die Wagen fahren die Sammelstellen an, laden so viele Bäume wie möglich auf und bringen sie zur Grünschnittannahme nach Märkt, teilt der CVJM mit.