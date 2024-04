Cybersicherheit: BSI warnt vor gravierender Sicherheitslücke

Vergleich mit Bäckerei-Arbeiter

Die "New York Times" verglich den deutschen Software-Experten mit einem Bäckerei-Arbeiter, der "an einem frisch gebackenen Brot riecht und spürt, dass etwas nicht stimmt und zu dem Schluss kommt, dass jemand die gesamte weltweite Hefeversorgung manipuliert hat". Zuvor war bekannt geworden, dass sich ein Cyberkrimineller mit dem Pseudonym "Jia Tan" über Monate hinweg in das Vertrauen des rechtmäßigen Programmierers des betroffenen Software-Tools eingeschlichen hatte, um dann die Manipulationen in dem Software-Code vorzunehmen.