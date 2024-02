"So schön, so fröhlich und so herzlich auf Christiansborgs Schlossplatz empfangen zu werden, war eine sehr berührende Erfahrung, die mich mitten ins Herz getroffen hat", sagte er in dem Gespräch, das während einer mehrtägigen Reise nach Polen in Warschau geführt wurde.

Die ersten Wochen als Staatsoberhaupt seien eine große Umstellung gewesen, aber eine gute. "Es war fantastisch, die Unterstützung der Dänen zu bekommen, die gezeigt haben, dass sie bereit für das nächste Kapitel sind. Und das bin ich auch", sagte Frederik. "Das bedeutet, dass das Volk an mich glaubt."