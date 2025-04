„Dare“ im Weiler Stapflehus: Er hat sogar Banksy gekannt

Inspirierende Erlebnisse

Für Tonio Paßlick, der die Einführung machte, gehören die vielen Begegnungen mit Sigi von Koeding in dessen Atelier zu den inspirierenden Erlebnissen in seinen 34 Jahren als Kulturamtsleiter. Er empfand sie wie „eine mentale Frischzellenkultur im Kulturbetrieb“. Paßlick vergaß in einem Exkurs in die Urban-Szene auch nicht zu erwähnen, dass Koeding für Gunter Sachs die Zimmer seines Domizils am Wörthersee künstlerisch ausgestaltet hat. Dazu gibt es ein Video in der Ausstellung.

An den „Dresscode Orange“ hielten sich Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, Einführungsredner Tonio Paßlick und viele Gäste der Vernissage Foto: Jürgen Scharf/Picasa

Die Retrospektive gibt einen Einblick, warum die Kunst dieses Pioniers, für den Graffiti eine visuelle Sprache war und der nicht nur mit der Spraydose, sondern auch mit dem Pinsel auf Leinwand gerne arbeitete, bis heute fasziniert. Das beeindruckte selbst die sieben Schüler, die zusammen mit dem Maler Martin Leccese, der in der Lörracher Kaltenbach-Stiftung Graffitikurse gibt, die Hommage an den „König der Graffiti-Kunst“ besuchten und staunten: „Toll, dass man so etwas hier sehen kann.“

Die Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist bis zum 18. Mai samstags von 15 bis 18, sowie sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr zu sehen.